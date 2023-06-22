"تموين الإسماعيلية" يطرح لحومًا فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 160 جنيها للكيلو

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، أن يتم مراعاة التوزيع على كافة مراكز ومدن المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال توفير اللحوم بعدد 12 منفذا بكافة أرجاء المحافظة.

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم الخميس، بمتابعة حملة تموينية قامت بها إدارة تموين أبوصوير؛ لمراقبة الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية بالمحال التجارية والأسواق، والتفتيش على محال الجزارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر عدم مطابقة الشروط الصحية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، إدارة الصحة، وإدارات الإشغالات، ورخص المحال بالوحدة المحلية، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، بطرح لحوم مجمدة "برازيلى" مقابل 160 جنيهًا للكيلوجرام، وذلك بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.