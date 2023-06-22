تقديم الرعاية الطبية لــ2101 حالة بقافلتى جامعة طنطا بمركزى بسيون وزفتى

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلتين شاملتين إلى قرية كفر سليمان مركز بسيون، ومدينة زفتى مركز زفتى، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة ".

شهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي على عدد 2101 من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 120 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، وبمشاركة عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية:

115 جراحة المخ والأعصاب و 204 حالة في عيادة طب الأطفال، 241 بجراحة العظام، 198 بعيادة الأمراض الجلدية، و 201 بأمراض الباطنة، و 83 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 218 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و52 بعيادة الجراحة العامة، و 90 بعيادة الأمراض الصدرية، و 74 بالنفسية والعصبية، و274 بعيادة طب وجراحة العيون، و52 بعيادة القلب والأوعية، و120 بعيادة التحاليل، و128 بعيادة تنظيم الأسرة، و51 بعيادة دعم صحة المرأة.

كما تم تحويل 120 حالة بواقع 12 جراحة مخ وأعصاب، 8 أطفال، 16 عظام، 8 جلدية، 6 باطنة، 8 مسالك بولية، 10 انف واذن وحنجرة، 14 جراحة عامة، 6 الصدر،4 نفسية وعصبية،24 طب وجراحة العيون، و4 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 406 مواطن، وزراعة 100 شجرة مثمرة بالقريتين، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في عن الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، اضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري، وعلامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم، كما قدمت الدكتورة راندا الديب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرات توعوية لأهالي القرية لتحقيق حياة أسرية كريمة وتربية إيجابية للأطفال.

كما شارك بالقافلتين الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.