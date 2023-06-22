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جامعة طنطا تعلن عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التمريض 4 يوليو

الخميس، 22 يونيو 2023 07:30 ص
جامعة طنطا تعلن عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التمريض 4 يوليو الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية التمريض للأساتذة العاملين بالكلية، اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 يوليو2023 حتى يوم الاثنين 10 يوليو 2023. 
 
 
وأوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني للترشيح تم تخصيص يوم الثلاثاء 11 يوليو ‏لمراجعة الملفات وإعلان القائمة المبدئية، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومي الأربعاء 12 يوليو 2023 و الخميس 13 يوليو2023، ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 16 يوليو 2023 ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الاثنين 17 يوليو 2023.
 
 
ويبدأ استلام الملفات وتلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً، فى التواريخ المبينه أعلاه.

 

 


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