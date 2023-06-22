تشغيل دراجة كايرو بايك فى وسط البلد خلال 15 يوما.. والساعة بـ 5 جنيهات

كتب سيد الخلفاوى

أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أن سعر ركوب دراجة كايرو بايك فى منطقة وسط البلد والمقرر اعادة تشغيله قريبا، سيكون 5 جنيهات، وذلك بعد اعادة تقييم المشروع والتعاقد مع مشغل جديد لتشغيل منظومة مشاركة الدرجات بمنطقة وسط البلد من خلال تطبيق الكترونى.

وأضافت المصادر ل اليوم السابع، أنه من المقرر أن يعمل المشروع خلال 150 يوما بحد أقصى، ويجرى الأن أعمال اختبار التطبيق والتأكد من تفعيل وسائل الدفع الالكترونى عليه، لتسهيل استخدامه من الجميع.

وبدأت محافظة القاهرة فى تركيب أول محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الجديدة بميدان التحرير فى إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة .

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم اعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

ويتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع، لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات .

وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة إلى الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و (45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.