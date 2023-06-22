تخصيص 206 ساحات و8652 مسجدا لصلاة عيد الأضحى المبارك فى سوهاج

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج عن تخصيص 206 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى أداء صلاة عيد اللأضحى المبارك بالمساجد التي تقام بداخلها صلاة الجمعة بإجمالى 8652 مسجدا منتشرة على مستوى القرى والمراكز مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن صرح بذلك الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

هذا وقد أوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه، ومن فاتته صلاة عيد الأضحى جماعة أو حبس عنها لعذر جاز له أن يصليها منفردًا حيث كان ، في بيته ، أو حقله ، أو محل عمله أيا كان.

مع التأكيد على أن صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجرًا ولا ثوابًا عن صلاتها في الخلاء ، وقد ذكر الإمام الشافعي (رحمه الله) في كتابه الأم أنه : "إن عُمِّرَ بلدٌ فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه ، وإن خرجوا فلا بأس".

بل لقد ذهب الإمام النووي (رحمه الله) في شرحه على صحيح مسلم إلى أن صلاة العيد أفضل في المسجد إذا اتسع ، وقال في كتابه المجموع: "وإن اتسع المسجد ولم يكن عذر فوجهان أصحهما أن صلاتها في المسجد أفضل"، فالأمر في صلاة العيد على السعة ، وفق ما تقتضيه المصالح المعتبرة.

ويُذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

ويتسائل العديد من المواطنين عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام 2023، حيث يفصلنا أيام معدودة على العيد، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو 2023، هو أول أيام ذي الحجة 1444هـ، وأن يومَ الثلاثاء الموافق 26 من شهر يونيو 2023 م هو التاسعُ من ذى الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.