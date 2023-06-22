تخريج الدفعة الأولى من مدرسة القديس بولس الرسول بالإسكندرية لإعداد خدام الكنيسة

وقال المهندس لبيب وديع، أمين خدمة إعداد الخدام بكنيسة العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف، إن الحفل شهد تخريج 65 خادم وخادمة من فئة جامعة وذلك بعدما تم إعدادهم طوال 9 أشهر ليكونوا مؤهلين للخدمة في الكنيسة، كما قدم الأنبا بافلي عظة عن آفات الخدام وبركات الخدمة في حياة الخادم.

وأضاف أمين خدمة إعداد الخدام بالكنيسة، اليوم، أن المدرسة تعد ضمن البرنامج الذي أطلقه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لإعداد أبناء الكنيسة للخدمة منذ مرحلة مبكرة بمنهج روحي كتابي كنسي متطور في المهارات الخاصة والإبداع، بعنوان "خادم بكرة.. حلم بكرة للكنيسة".

وأكد أن الهدف من المدرسة يتمثل في إعداد خادم "روحي، كنسي، مثقف، واعي فالمعرفه تبدا بالوعي، جماعي، يتكامل مع الآخرين، له رؤية مستنيرة ومنضبطة، يجمع بين الروح المعاصرة وله ثبات العقيدة، قادر على فهم ذاته وفهم من يخدمه، يتخطى كل العوائق الشخصية التي تخص خدمته".

وأشار إلى أن المدرسة عملت على كل متدرب من أجل اكتشاف نفسه وتهذيب سلوكياته لتنمو قدرته في الحكم على الأمور وكذلك اختياراته وقراراته وتتفجر طاقات التفكير والبحث والتطوير لديه مما ينعكس ايجابا على خدمته وشخصه ومخدوميه.