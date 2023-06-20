أسقف بني سويف لشباب المهجر :مصر يقودها رئيس عظيم وطني وتشهد مشروعات عملاقة

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس بمقر مطرانية السيدة العذراء بني سويف مجموعة من شباب وشابات الكنيسة القبطية ذات الأصول المصرية والمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

حسب مطرانية بنى سويف تأتي الزيارة في إطار تقديم بعض الدورات والأنشطة التدريبية لأطفال وشباب الكنيسة، وذلك ضمن أحد البرامج التي تقدمها هيئة Coptic Orphans في مصر، والتي تهدف إلى ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم بمصر.

وتحدث الانبا غبريال أسقف بني سويف لمجموعة الشباب والشابات عن أوضاع الأقباط في مصر التي تحسنت بشكل كبير عقب ثورة 30 يونيو المجيدة وكان من الممكن أن يكون مصيرنا مثل مسيحي العراق وسوريا لولا ثورة 30 يونيو المجيدة مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وطنى عظيم يقود نهضة كبيرة لتغير شكل مصر من خلال مشروعات عملاقة في كافة مناحي الحياة، وأنهى مشاكل كانت تعاني منها مصر لسنوات طويلة مثل مشكلة انقطاع الكهرباء ومشكلة فيرس سي الذي انتهي تقريبا من مصر، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي سيغير شكل الحياه في الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة الذي ستضاهي المدن العالمية .

وطالب أسقف بني سويف خلال حديثه لمجموعة الشباب والشابات المصريين المقيمين في بلاد المهجر بدعم الدولة المصرية، من خلال تحويل فائض الدولارات لديهم واستثمارها في مصر، ما يعود بالنفع على المستثمر ومصر نفسها، للمساهمة في حل مشكلة نقص الدولار.