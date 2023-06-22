اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 03:34 م
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بنك إنجلترا يرفع الفائدة 50 نقطة أساس إلى 5%

الخميس، 22 يونيو 2023 02:08 م
بنك إنجلترا يرفع الفائدة 50 نقطة أساس إلى 5% بنك إنجلترا المركزى - صورة أرشيفية
وكالات

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رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي الخميس، ورفع الفائدة 50 نقطة أساس إلى 5%، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وتمثل البيانات التى تم الكشف عنها، الأربعاء، الشهر الرابع على التوالى الذى تتجاوز فيه ارتفاعات الأسعار التوقعات، مما زاد من قتامة الوضع بالنسبة لواضعى الأسعار ولحكومة ريشى سوناك والعديد من الأسر.

وقال معهد الدراسات المالية إن الارتفاعا فى معدل الفائدة على مدار العام الماضى، كانت فى طريقها لامتصاص 8.3% من الدخل المتاح لأصحاب الرهن العقارى، وهو رقم يرتفع إلى 20% لنحو 1.4 مليون شخص.


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