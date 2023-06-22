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بعثة الحج تفوج ضيوف الرحمن من المدينة لمكة

الخميس، 22 يونيو 2023 01:56 م
بعثة الحج تفوج ضيوف الرحمن من المدينة لمكة ضيوف الرحمن
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى
 
بدأت بعثة الحج تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لإستكمال أداء مناسك الحج، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتوفير أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن، حيث يتم نقلهم بحافلات ذات مواصفات متميرة ومجهزة ومرتبطة بغرفة العمليات.
   
جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.
  
أبدى الحجاج ارتياحاً كبيرا عقب فترة الإقامة بالمدينة المنورة وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.
 
الزميل محمود عبد الراضى مع احد الحجاج
الزميل محمود عبد الراضى مع احد الحجاج

تفويج الحجاج
تفويج الحجاج

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن

 


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