وقال بايدن - في كلمة له خلال استقبال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إنه بالنظر إلى التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، فإنه من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة والهند سويًا.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة والهند تعملان معًا من أجل القضاء على الفقر ومعالجة تغير المناخ وتوسيع نطاق الرعاية الصحية وضمان الأمن الغذائي الذي تأثر بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن القرار الذي يتم اتخاذه اليوم مع التغييرات الكبيرة في التكنولوجيا وغيرها من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية سيؤثر على المستقبل والأجيال القادمة.



وتابع بايدن، قائلاً : "دولتان عظيمتان، قوتان عظيمتان، صديقتان عظيمتان يمكنهما تحديد مسار القرن الحادي والعشرين".



من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن تقوم على القيم الديمقراطية، كما أكد على أهمية العمل سويًا من أجل تحقيق السلام والاستقرار العالميين.



ويصف البيت الأبيض، زيارة ناريندرا مودي للولايات المتحدة بأنها "زيارة دولة رسمية"، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الهند تعد بمثابة لاعب عالمي يصدر الأمن والاستقرار لمنطقة "الأندو-باسيفيك".