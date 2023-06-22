اهالى الشرقية يشيعون جثمان معيد كلية العلوم المتوفى بأمريكا

الشرقية - إيمان مهنى

شيع أهالي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأساتذة كلية العلوم جامعة الزقازيق، جنازة الفقيد الدكتور أحمد على المنهراوي، معيد كلية العلوم، الذي توفي منذ أسابيع اثر تعرضه لأزمة قلبية، اثناء فترة دراسته الدكتوارة بأمريكا، ضمن بعثة وزارة التعليم العالي.

كان وصل جثمان الدكتور احمد علي المنهراوي، 29 سنة، لمطار القاهرة صباح اليوم، بعد جهود مكثفة من الجهات المعنية و الجامعة لدفن الفقيد بمقابر أسرته، ذلك بعد وفاته في نهاية شهر مايو الماضي.

سيطرة حالة من الحزن و الأسي، علي المشيعون، و تعالت اهات والدته و شقيقة، اثناء لحظة وداعه الاخيرة، بالدعوات له بالرحمة.

نعي أساتذة و طلاب كلية العلوم بالزقازيق، الدكتور احمد المنهراوي، بكلمات و برقيات عزاء عبر الفيس بوك، وصفوه فيها بانه كان عالما و حسن الخلق، ومتعاون مع جميع زملاءه و طلابة.