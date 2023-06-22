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انفجار مخزن لمواد كيميائية تابع للجيش الإسرائيلى شمال تل أبيب

الخميس، 22 يونيو 2023 10:41 م
انفجار مخزن لمواد كيميائية تابع للجيش الإسرائيلى شمال تل أبيب صورة من موقع الانفجار شمال تل أبيب
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، سماع دوي انفجار في مخزن لمواد كيميائية تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هرتسيليا شمال تل أبيب، مشيرة إلى أن المنطقة محاطة بالدخان ولم تتضح التفاصيل بعد.

 

وتجرى السلطات الإسرائيلية تحقيقا واسعة لمعرفة أسباب انفجار مخزن المواد الكيميائية.

 

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى "سماع دوي انفجار ضخم في هرتسيليا شمال تل أبيب عقبه تصاعد لأعمدة الدخان، والشرطة والجيش يحققون في الانفجار وسط البلاد".

 

في حين، طلبت الشرطة الإسرائيلية، وطواقم الإنقاذ من المستوطنين في منطقة الانفجار التزام بيوتهم، وإغلاق الشبابيك خوفا من انتشار السموم في الأجواء.


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