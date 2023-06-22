المغرب والبرتغال يبحثان تطوير التعاون فى محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود

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بحث المدير العام للأمن الوطنى المغربى، عبد اللطيف حموشى، خلال زيارة عمل إلى البرتغال على رأس وفد أمنى كبير، مع عدد من المسؤولين البرتغاليين، سبل تطوير التعاون فى مختلف المجالات الأمنية، وخصوصا فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى المغربى بأن حموشى عقد خلال الزيارة مجموعة من اللقاءات مع السفيرة ميرا ݣراصا ݣوميز، الأمينة العامة لنظام المعلومات البرتغالية (SIRP)، والمدير العام لجهاز المخابرات البرتغالية (SIS)، أديليو نييڤا دا كروز، وكذا المدير العام لجهاز الاستخبارات الاستراتيجية للدفاع (SIED)، كارلوس لوبيز بيريس.



وأضاف البيان أن المباحثات بين الجانبين تمحورت حول تقييم الوضع الأمنى على الصعيدين الإقليمى والدولي، وكذا مختلف التهديدات الأمنية والمخاطر التى تهدد ضفتى البحر الأبيض المتوسط الناجمة عن تصاعد النشاط الإرهابي، وكذا سبل تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين.



وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار تأكيد الرغبة المشتركة للطرفين فى تدعيم التعاون الأمنى وتوطيد التنسيق الاستخباراتى فى مجال مكافحة التهديدات التى تهدد أمن البلدين.