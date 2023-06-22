القبض على المتهم بقتل جاره طعنا بسلاح أبيض فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل جاره نتيجة خلافات بينهما في الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص في منطقة الطالبية، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عاطل قتل جاره بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.