القانون يلزم المجلس المصرى للملكية الفكرية بالاجتماع مرة واحد شهريا على الأقل

كتب أمين صالح

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على قانون إنشاء المجلس المصرى للملكية الفكرية.

وتنص المادة (٧) على أنه ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو دعوة من نصف أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلى الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويجوز فى أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال المؤمنة.