الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

أحمد جمعة

إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن الرعايا المصريين في السودان، ونجاح الوزارة في إجلاء عدد كبير من المصريين في السودان منذ اندلاع الصدام العسكري، وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين فى السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين معبر قسطل (إجلاء بري)، معبر أرقين (إجلاء بري).

هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم التالي 01283176894.