اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 06:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان

الخميس، 22 يونيو 2023 05:16 م
الخارجية تعلن عن نقاط إجلاء المصريين من السودان وزارة الخارجية المصرية
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن الرعايا المصريين في السودان، ونجاح الوزارة في إجلاء عدد كبير من المصريين في السودان منذ اندلاع الصدام العسكري، وتهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين فى السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء التاليتين معبر قسطل (إجلاء بري)، معبر أرقين (إجلاء بري).
 
هذا، وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24  ساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم التالي 01283176894. 
 
 
 

وزاره الخارجيه

اخبار مصر

اخبار السودان

اجلاء المصريين من السودان

اليوم السابع بلس

احداث السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة