الجمهورية الجديدة.. تطوير مراكز الشباب بالشرقية للتربع على عرش البطولات الدولية

الشرقية- إيمان مهنى

طفرة كبير شهدها قطاع الشباب والرياضة بالشرقية، خلال السنوات الماضية ضمن خطة الدولة لتطوير مراكز الشباب وتأهيلها، لتكون منارة لتنمية الوعي والكشف عن الموهوبين، وتقديم الدعم للشباب وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين

وهو الأمر الذي أدي لاكتشاف العديد لاعبي أندية المحافظة اللذين خرجوا من المحلية الي العالمية، وتربعت الشرقية علي عرش عدد من منتخب مصر للألعاب الرياضية مثل الكاراتيه والقوي البدانية والسرعة والهوكي، والبارالمبيات.

وشهدت قري مركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة، إنشاء وتطوير 37 مركز شباب وتنفذ فيها أنشطة ثقافية وفنية وخدمية، ومركز لرياضية لعدد من العاب مثل التايكوندو، وتطوير متكامل لمنشآت ومرافق البنية الأساسية لمراكز الشباب والأندية، وعلي سيبل المثال وليس الحصر خلال ثلاث سنوات ماضية تم انشاء وتطوير 41 مبني حديث يلبي احتياجات كل مركز، 66 ملعبا رياضيا ذلك خلال أربع سنوات ماضية "2019 تم تطوير وانشاء 24 ملعبا، و2020 انشاء 10 مبان و 6 ملاعب، 2021 انشاء 5 مبان و 6 ملاعب، 2022 انشاء 9 مبان و14 ملعبا، و2023 انشاء 10 مبان و2 ملاعب".

أصبحت مراكز وأندية بجانب دورها في الأساسي تنمية المهارات الرياضية والثقافية التوعية، وتوفير الخدمات للشباب، من بينها ملتقيات التوظيف والتي استفاد منها الشباب في ايجاد فرص عمل بالقطاع الخاص، فضلا عن تنظيم دورات اعادة التأهيل والتدريب لسوق العمل

أقيم الأول مرة مراكز للتخاطب ومعالجة صعوبات التعلم وتنمية المهارات لخدمة المجتمع، ذلك بمراكز شباب منيا القمح، وبلبيس وكفر صقر، ضمن خطة التحول الرقمي أجريت انتخابات البرلمان للشباب ونماذج المحاكاة، بطريقة التصويت الالكتروني.

وتربعت محافظة الشرقية، علي عرش عدد من الألعاب الرياضية، والتي أبناءها هم المكون الأساسي للمنتخبات المصرية، كما حصلوا علي تصنيفات دولية في اللعبة، مثل الكاراتيه، الشطرنج، العاب القوي، كرة السرعة، ورفع الأثقال، حيث حققت خلال عام الحالي، 44 ميدالية متنوعة في بطولات الجمهورية والدولية منها "12 ذهبية، 7 فضيات، 20 برونزية"

من أبرزها أندية المحافظة المحلية، التي لهاأصبحا لها شهرة عالمية، الكاراتيه بنادي ههيا الرياضي، الذي حصل علي درع الدوري الممتاز ويوجد 22 لاعبا من أبنائه ضمن تشكيل المنتخب، كما حاز عدد من لاعبي علي تصنيف العالمي منهم جنه محمود وزن 48 ك، بالاضافة الشطرنج بههيا وحصلت اللاعبة رغد علاء بطولة أفريقيا مرتين تحت 10 سنوات ومصنفة رقم 1 عالمي، كذلك كرة القدم بنادي فاقوس وكرة السلة بنادي ابوكبير واللذي يشاركون بالدوري المصري، وكرة السرعة بنادي الرواد حصل 95 ميدالية ويمثل لاعبو النادي 50 % من قوة المنتخب، وفي القوة البدنية حصل لاعب جودة يسري فضية البحر المتوسط في بطولة اوروبا المفتوحه، ولاعب محمد سرحان علي ذهبية بطولة أفريقيا، ويوجد 40 لاعبا من ابناء أندية المحافظة ضمن تشكيل المنتخب، فضلا عن هوكي الشرقية المتربع علي عرش افريقيا بعدد 23 بطولة.

وفي مجال البارلمبيات، حقق ناد أهلي فاقوس 33 ميدالية في بطولات مختلفة، حصد فريق كرة القدم للمكفوفين بنادي السكة الحديد علي الدوري وكأس السوبر، وحصل كل من رحاب رضوان مصنفة دوليا، علي بطولة أفريقيا في رفع الأثقال، ماهر عزت رفع الأثقال.

فضلا عن تحقيق مراكز متقدمة في مجال المبادرات الرئاسية، لرعاية الموهوبين من ذوي الههم، منها تدريب 100 شاب وفتاه من الرياضيين أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم في رياضات (تنس الطاولة- ألعاب القوى، رفع الأثقال- الكره الطائرة) بمركزي شباب فاقوس وناصر بمدينة الزقازيق، ومبادرة (نتوحد من أجلهم) يتم تنفيذ فعاليات تدريب اطفال التوحد بمركزي شباب ديرب نجم وناصر بالزقازيق ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع.

كذلك مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم خلال الأعياد.



المشروع القومي للموهبة 4



المشروع القومي للموهبة 1



جانب من الفاعليات (1)



جانب من الفاعليات (2)



جانب من المشروع (1)



جانب من المشروع (2)



جانب من المشروع (3)



جانب من المشروع (4)



جانب من المشروع (5)



جانب من المشروع (6)



جانب من المشروع (7)