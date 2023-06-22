البورصة: تنفيذ صفقة على شركة العبير للتنمية والاستثمار بقيمة 16.7 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي ل لبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة العبير للتنمية والاستثمار بحجم تداول 167.3 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة انفينتورز ارتيريورز انترناشيونال بحجم تداول 11.3 ألف سهم بقيمة 1.125 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 468.3 ألف سهم بقيمة 21.7 ملون جنيه عبر تنفيذ 81 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات 1.8 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 940.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.12%، والعرب على 6.58%، واستحوذت المؤسسات على 23.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 67.2 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 61.2 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالي.