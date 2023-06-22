محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع عيد الأضحى

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه وجه برفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات، وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة الإسماعيلية ومراكزها، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر الأضحى المبارك للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة ومنع أية تزاحمات.

وأكد محافظ الإسماعيلية على مديرية الطب البيطرى بضرورة فتح ومتابعة مجازر المحافظة خلال أيام العيد على أن يكون الذبح للمواطنين بالمجان دون تحمل اى رسوم.

وأضاف أن هناك 38 نقطة ذبح موزعة داخل مدينة الاسماعيلية فى حى اول وحى ثان وحى ثالث وذلك لمساعدة المواطنين وتذليل العقبات لهم اثناء عملية ذبح الأضاحى لهم مع وجود طبيب بيطرى من مديرية الطب البيطرى للمتابعة والاشراف على نقاط الذبح المختلفة المنتشرة بالإسماعيلية.

كما وجه بشارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بتفعيل عمل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة وربطه بغرف عمليات الأزمات بالمراكز والمدن، لمتابعة الاحتفالات، مؤكدا بضرورة تواجد كافة القيادات فى مواقعها للتعامل مع أى طوارئ، مشددًا على ضرورة رفع مستوى نظافة الميادين العامة والحدائق والمتنزهات فى جميع المدن خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

وأضاف اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بانه تم تجهيز وإعداد أكثر من 100 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتضم 22 ساحة بمدينة الإسماعيلية و18 ساحة بمركز ومدينة أبوصوير و15 ساحة بمركز ومدينة القصاصين، و15 ساحة بمركز ومدينة التل الكبير، و8ساحات بمركز ومدينة فايد، و6ساحات بمركز ومدينة القنطرة شرق و5 ساحات بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإضافة الى ساحات اخرى تم زيادتها خلال عيد الاضحى المبارك.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه وجه بتفعيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار ال 24ساعة، خلال أيام الإجازة واحتفالات عيد الفطر المبارك لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل معها بشكل فورى وسريع، مع التأكيد على جاهزية الحماية المدنية لاستقبال أى طارئ ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع توافر الأمصال والأدوية والأطقم الطبية على مدار الـ24 ساعة، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق إسعاف الإسماعيلية.

وأضاف اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بانه تم التأكيد على توافر اللحوم بأسعار مخفضة بالمنافذ وتوفيركافة السلع الغذائية الأساسية مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات المعروضة بالأسواق مع التأكيد على استمرار فتح معارض ومنافذ السلع الغذائية المخفضة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق.

كما شدد ومحافظ الإسماعيلية على مديرية التموين بضرورة تلبية احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز فى كافة مراكز المحافظة بالإضافة إلى توافر الوقود بمحطات تموين السيارات خلال فترة الإجازة.

ووجه محافظ الإسماعيلية على تأمين الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى الخاصة مع التأكيد على صيانة ألعاب الأطفال؛ وذلك حفاظًا على أرواح الأطفال مع التأكيد على وجود عمال الإنقاذ بالشواطئ.

وأشار محافظ محافظ الإسماعيلية بانه أصدر تعليماته بضرورة فتح جميع نوادى وشواطئ الإسماعيلية لاستقبال الزائرين، مع توفير عناصر الإنقاذ المناسبة على الشواطئ وتواجد سيارات الإسعاف ووجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية على المواقف وسيارات السرفيس؛ للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب.

وأكد اللواء شريف فهمى بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة ومنع أى تعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية ومخالفات البناء.