الأقصر تنجح فى تنفيذ إزالات لحالات تعدٍ وبناء مخالف على أملاك الدولة

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 21 للإزالات، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، بالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت التصدي لحالتي أعمال بناء مخالف في المهد على أراض زراعية بدون ترخيص، حيث أوضحت المهندسة نجلاء حسني الطاهر مدير الإدارة الزراعية ببندر الأقصر، أنه تم تنفيذ الحالات التالية بحوض السيالة 14 بمنطقة الجولي فيل ناحية العوامية، حيث شملت الحالة الأولى بناء على أرض زراعية بدون ترخيص عبارة عن تشوينات مواد بناء وسور بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمسطح (1) قيراط، والحالة الثانية بناء على أرض زراعية بدون ترخيص عبارة عن استكمال سور وعمل تعديات بمسطح (3) قيراط.

وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة حسن عبده رئيس منطقة جنوب، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، والمهندس هاشم يوسف رئيس قسم حماية الأراضي، والمهندس بيتر صادق خليل رئيس الوحدة الزراعية ناحية العوامية، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة،والبناء المخالف بدون ترخيص.

وفي نفس السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 5 حالات فى المهد بتوماس 1 التابعة لقرية توماس وعافية بمساحة 1575 مترا مربعا، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.