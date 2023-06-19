مدن الأقصر تطلق حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

ففى مدينة الزينية أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى، وأثناء مرور رئيس القرية تلاحظ وجود حالة تعدى على أرض أملاك دولة بالبناء بالطوب الأبيض والمونة السوداء على مساحة 250 مترًا تقريباً، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال الموجة 21 والمرور الدائم والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وتم التواصل مع مسؤول القسم الفني بالقرية، ومسئول الجمعية الزراعية بالمنطقة، وبالانتقال للموقع للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم تنفيذ أعمال الإزالة فى المهد وإزالة أسباب التعدى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وذلك تحت إشراف يوسف جلال وحجازي النحاس نائبى رئيس المدينة، وعنتر هلالى رئيس قرية المدامود بحرى، وممدوح فتح الله مسؤول القسم الفني بالقرية، والمهندس الطيرى عبد الحميد رئيس الوحدة الزراعية بالقرية.

أما فى غرب الأقصر، فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر بتنفيذ 2 حالة إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 525 مترا بقرية المحاميد، فالحاله الأولى كانت إزالة بناء بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 175 مترا بحوض أبو سلسلة بالديمقراط، أما الحالة الثانية فكانت بإزالة سور بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة 350 مترا بحوض أبو سلسلة بالديمقراط، وتمت الإزالة بمعدات المركز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة كل من نائب رئيس المركز ورئيس القرية ومدير المتابعة ومدير المرافق بالمركز ومشرفي الإدارة الزراعية.

وفى سياق آخر قامت إدارة النظافة والتجميل بمركز أرمنت بزراعة أشجار الجهنمية بالطريق السريع بداية من كوبري الخشب حتى كوبري الصفصاف، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة متمثلة فى وزارة البيئة بزراعة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية وبهدف تقليل نسب التلوث الهوائي كأحد الوسائل المتبعة للحد من مخاطر التغيرات المناخية، حيث تمت زراعة الأشجار تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين الزراعة وعمال المرافق بالمركز.

أما فى مدينة الأقصر وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لضبط الشارع والحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وتيسير الحركة المرورية، قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي بإزالة كشكين مخالفين لإقامتهما بدون ترخيص.

وجاء ذلك خلال تنفيذ حملة مكبرة، بقيادة سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، ومدير المتابعة الميدانية أحمد عبد الصبور بالتنسيق مع مسئولي منطقة جنوب وحملة المعدات الثقيلة، حيث تم إزالة الكشكين المخالفين بمنطقة الشيراتون وطريق إيستمار بمنطقة حي جنوب، وذلك لتعديهما على حرم الطريق العام وإقامتهما بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.