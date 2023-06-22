اعرف مواقع المجازر ونقاط الذبح بكفر الشيخ لاستقبال الأضاحى وتوصيلها مجانا

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظة وبمديرية الطب البيطري، لاستقبال الأضاحي، وتقديم كافة الخدمات البيطرية من إجراء الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح، إضافة التوصيل مجانا بسيارات المجازر، وجرى تحديد 16 مجزراُ ونقاط الذبح بمدن ومراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، لاستقبال الأضاحي، بإشراف الدكتور محمد بشار، عام الطب البيطري بالمحافظة.

وتقدم كافة الخدمات للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها، وخلوها من العيوب، إضاقة للشروط الشرعية للأضحية، وتوفير سيارات لنقل الأضاحي مجهزة لحفظ اللحوم، إضافة توفير المياه من خلال أحواض تضخ بها المياه دون وجود خزانات.

وأكد محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، لـ " اليوم السابع"، نحرص كل الحرص بالمجازر على النظافة والتعقيم والتطهير الدوري ، ويرد للمجزر العديد من أبناء المحافظات المجاورة ، نظرا لنظافة المجزر ، ويتم إجراء الكشف الظاهري على الأضحية والماشية ، إضافة إلى ذبحها مجانا والكشف البيطري بعد الذبح لضمان سلامة كل أجزاء الأضحية أو الذبيحة سواء اللحم أو الكبدة أو الفيشة وغيرها من أجزاء البقرة أو الجاموس أو الضأن.

وتوجد المجازر بالمدن وهي، 8 مجازر، بمدينة كفر الشيخ بطريق سخا كفر الشيخ، ومدينة سيدي سالم، ومدينة برج البرلس، ومدينة الحامول، مدينة الرياض، ومدينة فوه، ومدينة مطوبس، مدينة قلين بالمساكن الشعبية.

أما نقاط الذبح الـ8 بالقرى، وتتوفر فيها كل مايتم توفيره بالمجازر، بقرى شباس عمير، التابعة لمركز قلين ، ومحلة أبو علي، وسنهور المدينة، و شباس الشهداء، بمركز دسوق، وبقرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز مطوبس، وقرية الكوم الطويل، وقرية الجرايدة، التابعين لمركز بيلا، وقرية أبو سكين التابعة لمركز الحامول.