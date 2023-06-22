مبادرة بمركز شباب حياة كريمة فى كفر الشيخ لمواجهة العنف ضد المرأة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز شباب الجزيرة الخضراء، بمحافظة كفر الشيخ ، ندوة هامة تحت عنوان "مواجهة العنف ضد المرأة.. مبادرة لتعزيز المساواة والأمان النسائي"بحضور 25 شابًا وفتاة من أعضاء مركز الشباب برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

تهدف هذه الندوة إلى غرس الوعي بقضية العنف ضد المرأة وتعزيز الحوار والتفاهم حول هذه المسألة الحيوية، حيث تناول محاضر اللقاء مختلف الأهداف والخلفيات حول مواجهة العنف ضد المرأة وكذلك إعطاء مساحة آمنة تتيح فرصة للمشاركين للتواصل وتكوين شبكات مع زملائهم في المجال بالتعاون والتفاعل حيث يمكن للمشاركين أن يعملوا معًا نحو إنشاء بيئة آمنة ومساواة حقيقية للنساء في مجتمعاتهم.

أقيمت الندوة بتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.