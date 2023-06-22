وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الخميس، أن محطة أرصاد جوية فى الضواحى الجنوبية للمدينة والتي تعتبر المقياس الرئيسى لبكين سجلت 40.7 درجة مئوية عند الساعة 2.30 مساء بالتوقيت المحلى للبلاد وهو أول تجاوز لدرجة حرارة 40 منذ 29 مايو 2014.

ورفعت مدينة بكين - التى يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة - حالة التأهب إلى اللون البرتقالي وهو ثاني أعلى تحذير للطقس، كما حثت هيئة الأرصاد الجوية في بكين المواطنين على تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لفترات طويلة واتخاذ إجراءات فعالة للحماية من أشعة الشمس.

وتعرضت مناطق "بكين" و"تيانجين" و"خبي" و"شاندونج" الواقعة في شمال وشرق الصين لموجات حارة الأسبوع الماضي وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الوطني تحذيرات من احتمالية التعرض لضربات شمس.

كما دفعت موجات الحر السلطات إلى تكثيف الجهود لحماية المحاصيل وضمان سلامة السياح وتعليق العمل في الهواء الطلق خلال الجزء الأكثر سخونة من اليوم.