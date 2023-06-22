اتحاد شباب كفر الشيخ: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وجعلت مصر فى مصافٍ الدول المتقدمة

وأكد محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، أن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وجعلت مصر في مصافٍ الدول المتقدمة، وأن مصر كانت على حافة الهوية، لولا رجالها المخلصين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمل على عاتقه الصعاب.

كما استمع العشرات من الشباب إلى فيلم تسجيلي عن إنجازات 10 سنوات من العطاء في مشروعات عديدة عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب في كفر الشيخ، واللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب في كفر الشيخ، وعضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، ونعيم سليمان، عضو المكتب التنفيذي، لاتحاد شباب كفر الشيخ، وعدد كبير من الشباب المتواجدين بالندوة.



الحضور خلال الندوة



جانب من الحضور