اليوم السابع
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اتحاد شباب كفر الشيخ: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وجعلت مصر فى مصافٍ الدول المتقدمة

الخميس، 22 يونيو 2023 11:11 م
اتحاد شباب كفر الشيخ: ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وجعلت مصر فى مصافٍ الدول المتقدمة ندوة ثورة 30 يونيو
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم اتحاد شباب كفر الشيخ، ندوة تحت عنوان ثورة 30 يونيو بين الواقع والمأمول، داخل قاعة الندوات بقصر ثقافة كفر الشيخ، لعرض إنجازات ثورة 30 يونيو في الكثيرة من المجالات، وتعريف الشباب عن المخاطر التي كانت تحاك بمصر داخلياً، وخارجياً، وما وصلت آلية مصر حالياً من تقدم وازدهار في مجالات متنوعة ومختلفة، لإنشاء الطرق، والقطاع الصحي، ومياه الشرب، وإنشاء مدارس وحياة كريمة، وغيرها من الآلاف من المشروعات الخدمية.

وأكد محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، أن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن وجعلت مصر في مصافٍ الدول المتقدمة، وأن مصر كانت على حافة الهوية، لولا رجالها المخلصين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي حمل على عاتقه الصعاب.

كما استمع العشرات من الشباب إلى فيلم تسجيلي عن إنجازات 10 سنوات من العطاء في مشروعات عديدة عقب ثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب في كفر الشيخ، واللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب في كفر الشيخ، وعضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، ونعيم سليمان، عضو المكتب التنفيذي، لاتحاد شباب كفر الشيخ، وعدد كبير من الشباب المتواجدين بالندوة.

 

الحضور خلال الندوة
الحضور خلال الندوة

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

ندوة عن ثورة 30 يونيو
ندوة عن ثورة 30 يونيو

 

 


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