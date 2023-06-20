"حى الجمرك" بالإسكندرية يقرر إخلاء الدور الأرضى من المحلات بالعقار المنهار

الإسكندرية جاكلين منير

انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، لمعاينة العقار المنهار بشارع الغزالى، وتقرر إخلاء الدور الأرضي من المحلات وذلك بناء على تعليمات المهندسه نهي خليفه رئيس حي الجمرك ، وتم وضع حواجز خشبية حول العقار لمنع المارة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالاسكندرية، بعد تلقى بلاغ بسقوط أجزاء من عقار قديم، حيث سقط جانب من عقار خالي من السكان ولا يوجد أي إصابات، وذلك بالعقار رقم 26 بشارع الغزالي.

وكانت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك ،قد قامت بمتابعة ازالة الأجزاء الخطرة والمعلقة وفتح الطريق بعقار باللبان ،وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

وتابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بوجود إدارة المشروعات بالعقار ت 4 شارع الحنابلة متفرع من شارع البردي- اللبان فور سقوط اجزاء من العقار.

وأزالت وحدة التدخل السريع بإزالة مخلفات الأتربة وفتح الطريق في حينه، وشددت على سرعة الإنتهاء من الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.