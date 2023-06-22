إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

سيطر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في العجوزة، نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة 7 متشاجرين، وتم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا بتشاجر عدد من الأشخاص، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 7 أشخاص من طرفي المشاجرة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالتشاجر نتيجة خلافات بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.