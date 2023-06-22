إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ثلاجة ربع نقل على طريق المطار بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ثلاجة ربع نقل على طريق مطار الأقصر الدولى، أعلى الكوبرى العلوى، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ثلاجة ربع نقل على طريق مطار الأقصر الدولى، أعلى الكوبرى العلوى وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، وهم كل من "محمود عيد أحمد" 35 سنة، و"أحمد عيد أحمد" 35 سنة، و"عيد أحمد" 65 سنة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة فى أنحاء الجسد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين الثلاثة لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد أصيب طفلين ومواطنين فى حوادث متفرقة ما بين سقوط من فوق كوبرى خلال السباحة وحريق اسطوانة غاز والسقوط من علو فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حده.

والبداية كانت بإستقبال مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، عدد من الحالات فى حوادث متفرقة شملت، إصابة "مصطفي السيد زهران" طفل يبلغ من العمر سنتين، مصاب بحروق بسبب ماء مغلي على جسده، كما أصيب الطفل "محمد ربيع أحمد" البالغ من العمر 9 سنوات مقيم بقرية الدبابية، بكسر فى القدم اليمنى وفتح فى الرأس وكدمات نتيجة سقوطه من فوق كوبرى ترعة أصفون خلال السباحة داخلها، وأصيب "عبد الحميد مدني" 28 سنة مقيم بإسنا، بحروق متفرقة بالجسد نتيجة اشتعال أسطوانة غاز فى منزله، و"طارق زكى محمد" 21 سنة مقيم بقرية الكيمان مصاب بجرح قطعى بالشفة، نتيجة السقوط من علو فى منزله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.