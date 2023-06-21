المحافظ ورئيس هيئة الرعاية الصحية يفتتحان المستشفى الميدانى بطور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية المستشفي الميداني بطور سيناء بحضورعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والنائب حميد سليمان ابوبريك عضو مجلس النواب، كما حضر الافتتاح عدد من قيادات مستشفى كليوباترا.

واكد المحافظ على انتهاء تجهيزات المستشفى الميداني بطور سيناء الذي أقيم في وقت قياسي لخدمة أهالي مدينة طور سيناء التي يعيش فيها قرابة 50 الف نسمة، موضحاً أن العمل في المستشفي الميداني سوف يبدا عقب تشغيل الأجهزة الطبية والتكييف لتعمل في استقبال المرضي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إن الخدمة الطبية أصبحت متاحة لأهالي مدينة طور سيناء بعد افتتاح المستشفي الميداني الذي جرى نقله من مدينة شرم الشيخ حيث كان موجودا أثناء قمة المناخ، مشيراً إلى أن المستشفي يخدم أهالي الطور.

وتابع أن المستشفي الميداني هو للطوارئ فقط لحين انتهاء أعمال المجمع الطبي الجديد بطور سيناء، وأضاف إن هناك 2 مستشفي جديد في مدينتي نويبع ودهب لتصبح كافة مدن المحافظة تقدم خدمات طبية للمواطنين.

أوضح أن المستشفي الميداني يضم غرف استقبال، غرفة عمليات، غرفة رعاية مركزة، قسم النساء والولادة، اشعة، عظام، وجري تزويده باطقم طبية علي اعلي مستوي لتكون قادرة علي العمل لحين افتتاح مجمع الطور الطبي في أكتوبر المقبل.

وقال ان جنوب سيناء دخلت ضمن المرحلة الأولي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ونسبة التسجيل في المنظومة بلغت 100%، وقال إن وزارة الصحة تقدم للمواطن السيناوي أفضل خدمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل تطوير منظومة الصحة.

وقال إن مظلة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء نموذج يحتذي به في كل المحافظات، في نفس السياق وجه حميد سليمان ابو بريك عضو مجلس النواب بجنوب سيناء الشكر إلي المحافظ ووزير الصحة علي نقل المستشفي الميداني إلي طور سيناء لسد العجز في القطاع الطبي وتقديم خدمات طبية طارئة للمواطن.