إصابة مواطن بطلق خرطوش فى البطن إثر مشاجرة عائلية بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة مواطن بطلقات نارية من فرد خرطوش فى مشاجرة بين عائلتين على كوبرى قرية أصفون لخلافات بينهما، وتم فض المشاجرة، ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة العمليات بمجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين على كوبرى أصفون غرب المدينة، لخلافات بينهما مما أسفر عن إصابة "الحسين صابر حسن" 49 سنة مصاب بطلق خرطوش فى البطن، وتم فض المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.

كان قد أصيب طفلين ومواطنين فى حوادث متفرقة ما بين سقوط من فوق كوبرى خلال السباحة وحريق اسطوانة غاز والسقوط من علو فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حده.

والبداية كانت بإستقبال مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، عدد من الحالات فى حوادث متفرقة شملت، إصابة "مصطفي السيد زهران" طفل يبلغ من العمر سنتين، مصاب بحروق بسبب ماء مغلي على جسده، كما أصيب الطفل "محمد ربيع أحمد" البالغ من العمر 9 سنوات مقيم بقرية الدبابية، بكسر فى القدم اليمنى وفتح فى الرأس وكدمات نتيجة سقوطه من فوق كوبرى ترعة أصفون خلال السباحة داخلها، وأصيب "عبد الحميد مدني" 28 سنة مقيم بإسنا، بحروق متفرقة بالجسد نتيجة اشتعال أسطوانة غاز فى منزله، و"طارق زكى محمد" 21 سنة مقيم بقرية الكيمان مصاب بجرح قطعى بالشفة، نتيجة السقوط من علو فى منزله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.