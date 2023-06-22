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إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

الخميس، 22 يونيو 2023 01:02 ص
إصابة شخص بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا إسعاف- أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص، بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية شنهور التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.
 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شخص بطلق ناري بقرية شنهور في مركز قوص، وتبين إصابة محمد.س، 42 عاما، بطلق ناري في ظروف غامضة، بقرية شنهور في مركز قوص.
 
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتهمين.
 

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