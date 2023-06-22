إجراء 11عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج

وأضاف مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج أن مستشفي الهلال للتأمين الصحي استضافت الدكتور أحمد مصطفى استشاري جراحة القوقعة مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والدكتور يهاب سيفين استشاري جراحة القوقعه بمعهد السمع والكلام حيث تم إجراء 11 عملية زراعة قوقعة للأطفال بوحدة زراعة القوقعة بمستشفي الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج.حيث وصل إجمالي عدد حالات زراعة القوقعه بالمستشفى الي246حاله منذ انشاء وحدة زراعة القوقعة بالمستشفي.

وتمت العمليات بنجاح بواسطة فريق طبي مميز بقيادة الدكتور أحمد مصطفى استشاري جراحة القوقعة مساعد وزير الصحة مدير معهد السمع والكلام ، والدكتور إيهاب سيفين أستشاري جراحة القوقعه بمعهد السمع والكلام، والدكتور صلاح خليفه استشاري الأنف والأذن ورئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى الهلال والدكتور أحمد حسنى استشاري جراحة الأنف والأذن ورئيس ومنسق وحدة زراعة القوقعة بالمستشفى وذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور محمد السيد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال للتأمين الصحي .

أعلن فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج برئاسة الدكتور محمد حسن عن إجراء 11 عملية قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.