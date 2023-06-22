"أوقاف دمياط" تنظم حملات لتطهير المساجد استعدادا لصلاة العيد

دمياط - هيثم مراد

نظمت مديرية الأوقاف بدمياط حملات مكثفة استهدفت مساجد المحافظة، وذلك لإجراء التطهير اللازم للمساجد استعدادا لاستقبال عيد الاضحي المبارك، بمشاركة عددا من أئمة المساجد وكذلك العاملين بها، إضافة إلي مشاركة بعض الأهالي في قري المحافظة.

وقام الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تلك الحملات، واستهدفت الجولة أيضا متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة المنصوص عليها من قبل الدولة لمنع انتشار الأوبئة، فضلا عن متابعته تجهيز ساحات الصلاة وباقي المساجد التي سيتم تخصيصها لاستقبال المصليين في عيد الاضحي المبارك.

ومن جانبه، أكد وكيل أوقاف دمياط، أن المديرية تعقد يوميا ندوات توعوية وإرشادية حول كيفية التعامل مع الاضحية، وكذلك طريقة الحصول على الصكوك، فضلا عن عقد ندوات أخري من أجل توضيح الطرق السليمة لذبح الأضحية وتوزيعها.

وأشار الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إلى أن المديرية تستقبل يوميا الراغبين في شراء صك الأضحية، لافتا إلي وجود حرص شديد من قبل أهالي المحافظة على المشاركة هذا العام في صكوك الأضاحي، مؤكدا اهتمام الجميع بهذا الأمر.

وأوضح أيضا وجود عدة أنشطة يتم القيام بها حاليا استعدادا لاستقبال عيد الاضحي، أبرزها تكثيف الدروس الدينية حول أخلاقيات الأيام العشر، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، موضحا أن تلك الدروس تتناول الحديث عن مشكلات مجتمعية وتقديم الحلول لها وفق تعاليم الدين.

وتستعد مديرية أوقاف دمياط للإعلان عن الساحات والمساجد التي تستقبل صلاة عيد الأضحى فور الانتهاء من تجهيزها لاستقبال المصليين.