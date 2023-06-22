اليوم السابع
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أوقاف الجيزة: إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة استعدادا لصلاة عيد الأضحى

الخميس، 22 يونيو 2023 02:05 م
أوقاف الجيزة: إمام أساسى وآخر احتياطى لكل ساحة استعدادا لصلاة عيد الأضحى الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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أكد الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الأربعاء 28 من شهر يوليو الجاري، من خلال تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار مدير مديرية الأوقاف بالجيزة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية بدأت منذ يوم أمس الأربعاء حملات نظافة موسعة بمساجد المحافظة، على أن تستمر حتى ليلة العيد، فضلا عن اتخاذ اللازم لتحديد أماكن الصلاة الخاصة بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديرية في تنسيق ذلك.

وأكد الدكتور السيد مسعد، أن المديرية بدأت تدبير الأئمة للساحات المقررة لإقامة صلاة العيد، والتي يتجاوز عددها 500 ساحة موزعة على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة، مؤكدا تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بنطاق المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة استعدادات العيد على مستوى مساجد المحافظة على مدار الساعة حتى انتهاء صلاة العيد.

يُذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط، وما تم في عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.


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