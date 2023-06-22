أوقاف المنوفية: 442 ساحة لصلاة عيد الأضحى.. تعرف عليها

أعلن الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، عن تجهيز عدد من الساحات الخاصة لإداء صلاة عيد الأضحى المبارك والتى بلغ عددها 442 ساحة موزعة على مراكز محافظة المنوفية.

أكد وكيل وزارة الأوقاف، أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الإنتهاء من تجهيز 442 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الساحات تنوعت ما بين 26 ساحة بمركز السادات، و14 ساحة بمدينة سرس الليان، و32 ساحة بمركز منوف، و40 ساحة بمركز تلا، و53 ساحة بمركز شبين الكوم، 21 ساحة بمركز بركة السبع، و32 ساحة بمركز الشهدا، و47 ساحة بمركز قويسنا، و73 ساحة بالباجور، و95 بمركز أشمون.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالإلتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها ، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.