"أوقاف جنوب سيناء" تبدأ حملة نظافة بالمساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى.. صور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء أنه من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى بمحافظة جنوب سيناء داخل نفس المساجد والساحات التى جرى إقامة شعائر صلاة عيد الفطر الماضى بها وسيجرى فتح كافة المساجد التى يوجد بها أئمة معتمدة على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مع إلغاء ساحات مراكز الشباب وتخصيص 6 ساحات فقط على مستوى المحافظة بالمساجد الكبرى وهم: ساحة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ وساحة مسجد الهدى بمدينة دهب وساحة مسجد الوادى المقدس بمدينة سانت كاترين، وساحة مسجد التقوى بمدينة نويبع وساحة مسجد الرحمن بمدينة رأس سدر، وساحة مسجد الزهراء بمدينة أبورديس.

كما نظمت مديرية اوقات جنوب سيناء اليوم الخميس حملة نظافة بكافة مساجد المحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك وذلك لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وقال الشيخ السيد يوسف غيط وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إنه جرى توفير وجهزت كميات كبيرة من المطهرات وبخاخات لرش المواد المطهرة والمكانس الكهربائية لإزالة الأتربة لتنفيذ حملة تنظيف وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأوضح وكيل الوزارة فى تصريحات اليوم، الخميس، أن الحملة انطلقت منذ أمس ومستمرة حتى حلول عيد الأضحى وجرى تكليف مديرى الإدارات والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير ولفت إلى أن الحملة تتضمن تستهدف النظافة الدورية للمساجد وتتضمن نظافة الأسطح ورفع أى كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديرية وصيانة الكهرباء والحمامات وأماكن الوضوء وسيانة المراوح والتأكد من كفاءة المكيفات وتوفير مبردات مياه داخل المساجد

وأشار إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى وعقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة نشاط الحملة بكافة الإدارات الفرعية والتأكد من جاهزية المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن فى أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذى الحجة.