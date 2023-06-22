أوروبا تسعى لإبرام اتفاقيات مع أمريكا اللاتينية لمكافحة تجارة الكوكايين

فاطمة شوقى

تسعى أوروبا إلى إبرام اتفاقيات مع أمريكا اللاتينية ضد ارتفاع الكوكايين، وذلك بدءا من يناير 2024، حيث يتم توقيع اتفاقية تعاون بشأن المخدرات بين الاتحاد الأوروبى والإكوادور بشكل خاص حيث تأتى أكبر كمية من الكوكايين داخل الاراضى الأوروبية ، في الوقت الحالي ، كما يتم أيضا الاتفاق مع كولومبيا ، كأكبر منتج للمخدرات غير المشروعة التي تتوسع أكثر في هذا الوقت.

وأوضحت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أن هناك أدلة علمية تؤكد الزيادة الهائلة في إنتاج الكوكايين في أمريكا اللاتينية،وعلى الرغم من أن العقاقير الاصطناعية آخذة في الارتفاع وأن الحشيش هو أكثر العقاقير استخدامًا ، إلا أن الكوكايين هو أكثر أنواع المخدرات انتشارًا، وقد زادت عمليات ضبط الشرطة منذ 2011 بنسبة 400٪. في عام 2022 ، حطمت 300 طن التي تم ضبطها في الاتحاد الأوروبي الرقم القياسي.

وقال أليكسيس جوسديل ، مدير المرصد الأوروبي للمخدرات وإدمان المخدرات (EMCDDA) ، أن الزيادة مرتبطة جزئيًا باتفاقيات السلام بين الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا. على سبيل المثال ، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة ، في منطقة بوتومايو الحدودية ، في عام 2021 ، كانت هناك زيادة بنسبة 45 % في محاصيل الكوكا.

وأضاف "لقد تم تحسين القدرة الإنتاجية والعمليات الكيميائية ، ووفقًا للتقديرات ، تم اكتشاف زيادة في إنتاج الكوكايين بنسبة 35 %.

ووفقا للتقرير فقد دفعت أعمال العنف والجريمة المتزايدة في المدن والموانئ الأوروبية ، والتي يدخل الكوكايين من خلالها في حاويات ، المفوضة الأوروبية للداخلية ، إيلفا جوهانسون ، إلى السفر إلى كولومبيا والإكوادور (مارس 2023) ، بهدف تعزيز التعاون الدولي. مكافحة الجريمة. من بين أمور أخرى ، من خلال زيادة الأمن في الموانئ مثل خواكيل.

وبالنسبة لكولومبيا والإكوادور ، على سبيل المثال ، سيكون من المهم أن تتحد مع نظام الإنذار المبكر الأوروبي الذي سيوسع نطاق عمله ليشمل جميع المخدرات، ويمكنهم الاستفادة من البيانات والإجراءات والمعلومات حول علم السموم، كما سيكون من المهم أيضًا أن تكون قادرًا على إبلاغ السلطات الأوروبية والوطنية بالمشاكل المرتبطة بالتعاطي ، وليس فقط إنتاج المخدرات والإتجار بها، حيث يتعلق الأمر بالتعاون في تكييف نظام الصحة والوقاية وإعادة الدمج الاجتماعي ".