أطعمة وفيتامينات تساعد فى تعزيز قوة الشعر

كتبت نهير عبد النبى

يلعب النظام الغذائى دوراً أساسياً فى نمو الشعر وصحته، وأقل خلل فى هذا النظام يمكن أن يضعف الشعر ويعرضه لمشاكل متنوعة، ولتجنب ذلك يكفى فى بعض الأحيان إجراء تعديلات بسيطة على عاداتنا الغذائيّة.

وحسب ما ذكره موقع helthy يخضع الشعر لتأثير العديد من العوامل الداخلية والخارجيّة، وهو يتأثر أيضاً بشكل مباشر بالنظام الغذائى الذى نعتمده ويحتاج إلى عناصر غذائيّة ضروريّة لصحته وهى..

- البروتينات

تعمل على تعزيز إنتاج الكيراتين الذي يعتبر المكون الأساسي للشعر والأظافر.

- الحديد

يلعب دوراً في تأمين وصول الأوكسيجين إلى بصيلات الشعر، ويساهم في نموه بشكل صحي، أما النقص في الحديد فيؤدي إلى التساقط المفرط للشعر يتسبب النقص في الحديد أيضاً بضعف الأظافر بالإضافة إلى حالات من التعب الجسدي والنفسي.

- السيلينيوم

تحتاج كل من الأظافر والجلد والشعر إلى السيلينيوم للحفاظ على صحتها ومتانتها وحيويتها.

- فيتامين A

هو من الفيتامينات الضروريّة لنمو الشعر بشكل صحي، كما أنه يساهم بإنتاج الإفرازات الزهمية التي تؤمّن حماية الشعر من الجفاف.

- فيتامينات B

تساهم هذه الفيتامينات في الحفاظ على حيوية الشعر، فالفيتامين B5 ضروري لانتظام الوظائف الخلوية في البشرة والشعر والأنسجة، وهو يعمل بالتعاون مع الزنك، وأي نقص فيه يجعل الشعر دهنياً ويتسبب بتساقطه أما البيوتين أو الفيتامين B8 فضروري لتعزيز نمو الشعر، ويتسبب النقص فيه بزيادة الإفرازات الزهميّة عند الجذور فيما يبقى الشعر جافاً عند الأطراف مما يتسبب بتساقطه.

- فيتامين C

يتواجد في العديد من الفاكهة والخضار، وهو يسهل امتصاص الجسم للحديد النقص فيه يؤدي إلى تكسّر الشعر.



أطعمة ضرورية لصحة الشعر

1- البيض.. هو مصدر مهم جداً للبروتينات والبيوتين، مما يجعل منه ضرورياً لنمو الشعر والحفاظ على صحته.

2- الأسماك الدهنية.. أبرزها السلمون والسردين، وهي غنية بالأوميجا 3 والحوامض الدهنية غير المشبعة ذات الفوائد الصحيّة العديدة. أما فيما يتعلّق بالشعر فهي تعمل على تنشيط نموه، والحد من تساقطه، وتعزيز كثافته.

3- الفلفل الأخضر.. هو مصدر مهم جداً لمضادات الأكسدة التي تنشّط نمو الشعر، كما أنه غني بالفيتامين C مما يساعد على تقوية الشعر.

4- البطاطا.. تتميّز بغناها بالبيتاكاروتين، وهي قادرة بمفردها على تأمين حاجة الجسم اليوميّة من الفيتامينA.

5- اللحوم الحمراء.. اختاروا منها القطع قليلة الدسم من لحوم الضأن والعجل فهي غنيّة بالبروتينات، والحديد، والزنك.

6- العدس.. يتميّز هذا النوع من البقوليات بغناه بالحديد، وهو بديل للحوم كما أنه مصدر مهم للبروتينات النباتية.

7- الأفوكادو.. يحتوي على الفيتامين E، وهو مضاد أكسدة يُساعد على الوقاية من تساقط الشعر.

8- اللوز.. يتميز بغناه بالبيوتين الذي يعزز قوة الشعر وصحته، كما يحتوي على النحاس الذي يقي من الظهور المبكر للشيب.