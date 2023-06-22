أسعار تذاكر قطارات VIP من القاهرة لأسوان للمسافرين فى عيد الأضحى

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات VIP من القاهرة لأسوان للدرجة الأولى والدرجة الثانية لكل مراكز ومحافظات الصعيد ، للمسافرين فى عيد الأضحى
الواسطى الدرجة الأولى 85 جنيه، والدرجة الثانية 70 جنيه .
الفيوم الدرجة الأولى 105 جنيه، والدرجة الثانية 75 جنيه .
بنى سويف الدرجة الأولى 100 جنيه، والدرجة الثانية 75 جنيه .
مغاغة الدرجة الأولى 125 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه .
بنى مزار الدرجة الأولى 130 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه .
المنيا الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه .
ملوى الدرجة الأولى 170 جنيه، والدرجة الثانية 130 جنيه .
ديروط الدرجة الأولى 170 جنيه، والدرجة الثانية 130 جنيه .
القوصية الدرجة الأولى 180 جنيه، والدرجة الثانية 130 جنيه .
أسيوط الدرجة الأولى 195 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه .
أبو تيج الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه .
صدفا الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه .
طما الدرجة الأولى 200 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه .
طهطا الدرجة الأولى 215 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه .
المراغة الدرجة الأولى 215 جنيه، والدرجة الثانية 155 جنيه .
سوهاج الدرجة الأولى 220 جنيه، والدرجة الثانية 155 جنيه .
المنشاة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 160 جنيه .
جرجا الدرجة الأولى225 جنيه، والدرجة الثانية 160 جنيه .
فرشوط الدرجة الأولى 245 جنيه، والدرجة الثانية 170 جنيه .
نجع حمادى الدرجة الأولى 245 جنيه، والدرجة الثانية 170 جنيه .
دشنا الدرجة الأولى 250 جنيه، والدرجة الثانية 175 جنيه .
قنا الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية 175 جنيه .
قفط الدرجة الأولى 265 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .
قوص الدرجة الأولى 270 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .
الأقصر الدرجة الأولى 280 جنيه، والدرجة الثانية 190 جنيه .
أسنا الدرجة الأولى 295 جنيه، والدرجة الثانية 195 جنيه .
أدفو الدرجة الأولى 305 جنيه، والدرجة الثانية210 جنيه .
كلابشة الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه .
كوم امبو الدرجة الأولى 325 جنيه، والدرجة الثانية 210 جنيه .
دراو الدرجة الأولى 325 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .
أسوان الدرجة الأولى 335 جنيه ، والدرجة الثانية 215 جنيه .
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