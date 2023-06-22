أسعار تذاكر القطارات الروسية درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة - أسوان

ينشر "اليوم السابع" أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد الروسية درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة أسوان والعكس.
- "القاهرة - الواسطى" 55 جنيهًا لمسافة 92 كيلومترًا.
- "القاهرة - بنى سويف" 60 جنيهًا لمسافة 124 كيلومترًا.
- "القاهرة - مغاغة" 60 جنيهًا لمسافة 180 كيلومترًا.
- "القاهرة - بني مزار" 70 جنيهًا لمسافة 198 كيلومترًا.
- "القاهرة - المنيا" 70 جنيهًا لمسافة 247 كيلومترًا.
- "القاهرة - ملوى" 85 جنيهًا لمسافة 313 كيلومترًا.
- "القاهرة - ديروط" 90 جنيهًا لمسافة 327 كيلومترًا.
- "القاهرة - القوصية" 100 جنيهًا لمسافة 375 كيلومترًا.
- "القاهرة - أسيوط" 100 جنيهًا لمسافة 399 كيلومترًا.
- "القاهرة - أبو تيج" 105 جنيهًا لمسافة 409 كيلومترًا.
- "القاهرة - صدفا" 115 جنيهًا لمسافة 418 كيلومترًا.
- "القاهرة - طما" 115 جنيهًا لمسافة 435 كيلومترًا.
- "القاهرة - طهطا" 115 جنيهًا لمسافة 448 كيلومترًا.
- "القاهرة - المراغة" 115 جنيهًا لمسافة 467 كيلومترًا.
- "القاهرة - سوهاج" 120 جنيهات لمسافة 482 كيلومترًا.
- "القاهرة - المنشأة" 120جنيهًا لمسافة 502 كيلومترًا.
- "القاهرة - جرجا" 120 جنيهًا لمسافة 545 كيلومترًا.
- "القاهرة - فرشوط" 130 جنيهًا لمسافة 553 كيلومترًا.
- "القاهرة - نجع حمادي" 130 جنيهًا لمسافة 578 كيلومترًا.
- "القاهرة - دشنا" 130 جنيهًا لمسافة 609 كيلومترًا.
- "القاهرة - قنا" 150 جنيه لمسافة 629 كيلومترًا.
- "القاهرة - قوص" 150 جنيهات لمسافة 640 كيلومترًا.
- "القاهرة - الأقصر" 150 جنيه لمسافة 671 كيلومترًا.
- "القاهرة - اسنا" 155 جنيهات لمسافة 724 كيلومترًا.
- "القاهرة - أدفو" 165 جنيهًا لمسافة 776 كيلومترًا.
- "القاهرة - كلابشة" 165 جنيهًا لمسافة 818 كيلومترًا.
- "القاهرة - كوم امبو" 170 جنيهًا لمسافة 834 كيلومترًا.
- "القاهرة - دراو" 170جنيهًا لمسافة 842 كيلومترًا.
- "القاهرة - أسوان" 170جنيهًا لمسافة 879 كيلومترًا.
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