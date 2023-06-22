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أسعار الدواجن في الأسواق بتعاملات الخميس 22 يوليو 2023

الخميس، 22 يونيو 2023 06:00 ص
أسعار الدواجن في الأسواق بتعاملات الخميس 22 يوليو 2023 الدواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن استقرارا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 69 جنيها، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 77 و80 جنيها، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.
 
وأشارت شعبة الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 109 جنيهات لكرتونة البيض الأبيض وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها، وسعر البيض الأحمر 109جنيهات للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.
 
وسجل سعر الكتكوت الأبيض 9 جنيهات، والكتكوت الساسو 10 جنيهات، والكتكوت بلدى 6.5 جنيه، والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات، والبط المولر27 جنيه

الدواجن

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