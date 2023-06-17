اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يونيو 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 17 يونيو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
 

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

 

 
-الطماطم بـ 6.5 جنيه 
 
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيها 
 
 
 
‏-البصل الأبيض 14.25 جنيه
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14ز25 جنيه 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 16.5 جنيه  
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر 14.5 جنيه .
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16.5 جنيه  . 
 
 
 
الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
 
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
 
 
بامية 30 جنيها.
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس   بـ 8.5 جنيه.  .
 
 
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات
 
 
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15 جنيها .
 
 
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيه .
 
 
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
 
 
‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه .
 
 
 
-الموز البلدى 15 جنيها.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



الموضوعات المتعلقة

استقرار أسعار الخضروات فى الأسواق وكيلو الطماطم يسجل 2.5 جنيه فى سوق الجملة

الجمعة، 16 يونيو 2023 06:00 ص

أسعار الخضروات فى أسواق الجملة اليوم الخميس

الخميس، 01 يونيو 2023 06:00 ص

استقرار أسعار الخضروات في سوق الجملة

الجمعة، 26 مايو 2023 05:00 ص

شعبة الخضروات: فائض الإنتاجية يسمح بالتصدير.. وارتفاع السولار لم يؤثر على الأسعار

الأحد، 07 مايو 2023 07:52 م

شعبة الخضروات تتوقع استقرار الأسعار فى الأسواق بعد تحرك السولار

الخميس، 04 مايو 2023 02:17 م

استقرار سعر الخضروات فى سوق الجملة اليوم الخميس

الخميس، 20 أبريل 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة