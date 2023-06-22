أخبار البورصة اليوم الخميس 22-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-6-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات 1.8 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا.



رأس المال يستقر عند 1.164 تريليون جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات 1.8 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 1.164 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 940.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.12%، والعرب على 6.58%، واستحوذت المؤسسات على 23.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 67.2 مليون جنيه، 19.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 61.2 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17712 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3256 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 21459 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 7417 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 5377 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1341 نقطة.

وصعدت أسهم 60 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 4 آلاف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الحديد والصلب المصرية، والبنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 39.2 ألف سهم، 1500 سهم، 13.9 مليون سهم، 9.3 ميلون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا 4 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وسبيد ميديكال عدد 512.7 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 4 آلاف سهم.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري شراء الأولى عدد 1.3 مليون سهم من أسهم الخزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.49%، وشراء الثانية عدد 500 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.3%.

في سياق آخر قالت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، إن مجلس الإدارة وافق على تعديل صفة جمال عبد القادر عبد البصير من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى رئيس مجلس الإدارة فقط.



ماريديف قال شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إن مجلس الإدارة وافق على بيع السفن MD35، MD510، والانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية، والالتزام باتباع قواعد القيد والشطب، والموافقة على المصروفات الرأسمالية لشراء رافعة لسفينة MD602 بمبلغ 2.15 مليون دولار، وتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة ليبية مشتركة بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برأس مال مليون دينار ليبي (208 ألف دولار) بنسبة مساهمة 49% (102 ألف دولار)، وسيتم سداد حصة الشركة من الموارد التشغيلية.