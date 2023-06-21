FDA توافق على عقار جديد لعلاج مرضى السكر من النوع 2 للأطفال

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية الأدوية الأمريكية FDA على عقار جديد لعلاج مرض السكر من النوع 2 لدى الأطفال، بعد الموافقة على العقار للبالغين فى وقت سابق، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

تمت الموافقة على الأدوية كإضافات إلى النظام الغذائى وممارسة الرياضة لتحسين السيطرة على نسبة السكر فى الدم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وما فوق المصابين بداء السكر من النوع 2، وهو الشكل الأكثر شيوعًا للمرض.

واستندت الموافقات إلى دراسة أظهرت أن المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و17 عامًا سجلوا انخفاضًا فى معدل السكر فى الدم مقارنةً بالدواء الوهمى عندما عولجوا بـ إمباجليفلوزين المكون النشط فى العقارين.

ووفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز "إمباجليفلوزين"، الذى يعمل عن طريق زيادة إفراز الجلوكوز فى البول.

وتمت الموافقة على العقار لأول مرة من قبل هيئة الأغذية والأدوية الامريكية في عامي 2014 و 2015 ، على التوالي ، لعلاج مرض السكر من النوع 2 لدى البالغين، اما الموافقة الحالية فهى للأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الثانى.

في مرض السكر من النوع 2، لا يصنع الجسم الأنسولين أو يستخدمه بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.