اليوم السابع
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4 وظائف مطلوبة ضمن ملتقى توظيف محافظة الجيزة الأحد المقبل

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:59 م
4 وظائف مطلوبة ضمن ملتقى توظيف محافظة الجيزة الأحد المقبل محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، يوم الأحد المقبل الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، ملتقى توظيفي للطلبة والخريجين بمقر الجهاز، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

وحدد الجهاز الوظائف المطلوبة بأحد سلاسل المطاعم الشهيرة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

- مساعد مدير مطعم (السن من 25 : 35 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

- مشرف مطعم (السن من 22 : 31 سنة - خريجين فقط - ذكور فقط).

- عضو فريق (السن من 18 : 30 سنة - طلبة وخريجين - ذكور فقط).

- كول سنتر (السن من 19 : 35 سنة - طلبة وخريجين مؤهلات عليا - ذكور فقط).

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة مزايا الوظائف المطلوبة على النحو الآتي: (تأمين اجتماعي، وتأمين صحي، وتأمين على الحياة، وبدل وجبة، وحوافز، وبدل مواصلات في بعض الفروع).

ونوهت المحافظة بأن الملتقى سينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني.

وأوضحت أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن الملتقى والوظائف المطلوبة، التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".


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