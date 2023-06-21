‫ الإسكان: وفد من طلاب كلية هندسة المنصورة يزُور مدينة المنصورة الجديدة

كتب أحمد حسن

استقبل المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وفدا من طلاب وأساتذة كلية الهندسة، جامعة المنصورة، لبحث مشاريع التخرج للطلاب عن محطات تحلية مياه البحر، بهدف مساعدة طلبة كلية الهندسة في التطبيق العملي لما تم دراسته نظرياً، وإكسابهم المهارات التنفيذية لتأهيليهم لسوق العمل.



وقام المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة - المشرف على تنفيذ وتشغيل المحطات، باصطحاب الطلاب والأساتذة المشرفين على مشاريع التخرج للتعرف على أهم المشاريع التي نفذتها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة.



وخلال زيارة الطلاب، قام المهندس ياسر كحلة، بتقديم شرح تفصيلي للطلبة لكامل وحدات محطة التحلية والأسس التصميمية للمحطة.



وأوضح نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن المحطة تُعد صرحاً كبيراً في مدينة المنصورة الجديدة، وهي أول وأكبر محطة تحلية في شمال الدلتا بطاقة 160 ألف متر مكعب على مساحة 24 فدانا وتقع في أقصى غرب مدينة المنصورة الجديدة.



وقال: تتكون المحطة من مجموعة من الوحدات بداية من المأخذ البحري ثم المعالجة الابتدائية DAF لإزالة الشحوم والرواسب ووحدات MMF مكونة من فلاتر متعددة ثم المرحلة الرئيسية R O، حيث يتم نزع ملوحة مياه البحر ثم وحدة النلامس بالكالسيت لضبط قلوية المياه ثم خزان المياه المنتجة وعنبر المضخات.



وصرح المهندس ياسر كحلة، بأن محطة التحلية أحد عناصر الاستدامة بمدينة المنصورة الجديدة، مؤكدا أن المياه المحلاة من محطات التحلية مطابقة للمواصفات العالمية.