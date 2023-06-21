وظائف خالية.. تعرف على 3428 فرصة عمل فى 10 محافظات

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 44 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لشغل 3428 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023.

الوظائف فى 10 محافظات وهى: القاهرة، ودمياط، والغربية، والسويس، وبورسعيد، والقليوبية، والشرقية، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط، فى التخصصات الآتية:

1- مهندسين مكتب فني.

2- محاسبين.

3- مراقب جودة.

4- عمال إنتاج وعضو فريق.

5- مندوبين توصيل.

6-أخصائيين إجتماعيين.

7- مدرسين جميع التخصصات.

8- أفراد أمن بمواقع مميزة.

9- مشرفى رياض أطفال.

10- كافة التخصصات الفندقية.

11- مهن التفصيل والخياطة.

12- فنيين.

13- سائقين.

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف برواتب مجزية، وكذلك تضم فرص عمل لذوى الإعاقة وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر هذه فرص، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.