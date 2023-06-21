هل يمكن أن يسبب الإجهاد السرطان؟

كتبت رانيا عامر

فى حين أن العديد من الدراسات لم تنجح فى العثور على صلة مباشرة بين السرطان والتوتر، يعتقد بعض الخبراء أنه من الممكن وجود صلة غير مباشرة، على سبيل المثال عند التعامل مع الإجهاد المزمن، يحاول العديد من الأشخاص التأقلم من خلال اللجوء إلى السلوكيات غير الصحية، مثل التدخين، ويمكن أن تزيد هذه السلوكيات من خطر الإصابة بالسرطان، سواء كان التوتر يسبب السرطان بشكل مباشر أم لا، يمكنك حماية صحتك من خلال إيجاد طرق إيجابية للتحكم فى التوتر وفقا لما نشره موقع helpguide.

وعلى الرغم من أن الرابط غير مثبت جيدًا إلا أن بعض الدراسات تظهر أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدى، وتشير دراسة أجرتها كلية الطب في ولاية ويسكونسن عام 2014 إلى أنه من المحتمل أن تؤدي قلة النوم إلى تلف في المستوى الخلوي ما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالسرطان بالفعل من صعوبات في النوم بسبب الإجهاد البدنى والنفسى لكل من المرض وعلاج السرطان.

وهناك العديد من أنواع السرطان المختلفة التي يمكن أن يكون لها العديد من الأسباب المختلفة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل الشيخوخة وتلف الجينات، وفي حين أن عوامل الخطر هذه ليست ضمن سيطرتك، فإن البعض الآخر كذلك.

وتشمل أسباب السرطان التي يمكن الوقاية منها استخدام التبغ والتعرض للتدخين السلبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان الرئة أو الحلق أو الكبد أو الكلى، يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية إلى الإصابة بسرطان الجلد، في حين أن الإفراط في تناول الكحوليات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في الكبد والقولون والمرىء، كما أن البدانة والأمراض المعدية ونمط الحياة الخامل من الأسباب المحتملة الأخرى للسرطان التي قد تكون قادرًا على تجنبها.

وحدد الخبراء أكثر من 100 نوع من السرطان، ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان فإن أكثر أنواع السرطانات شيوعًا هو سرطان الثدي ، يليه سرطان البروستاتا وسرطان الرئة، ثم سرطان القولون ، وسرطان المثانة ، وسرطان الكلى ، وسرطان الغدة الدرقية ، وسرطان الكبد - وكلها سميت على اسم أجزاء الجسم التي تصيبها في البداية، وتشمل الأنواع الأخرى الورم الميلانيني ، الذي يتطور في الجلد ، وسرطان الدم ، وهو سرطان خلايا الدم ، وسرطان بطانة الرحم الذي يبدأ في الرحم، وسرطان الغدد الليمفاوية.