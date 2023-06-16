تناول الفلفل الأسود يقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان

كتبت رانيا عامر

كشف فريق من الباحثين خلال إحدى الدراسات عن إضافة نوع معين من التوابل علي الأكل بصفة مستمرة، يمكن أن ينهي معظم المخاوف الصحية ويساعد على زيادة طول العمر، لذا ينصحون وضعه، وذلك وفقًا لما نشره موقع إكسبرس البريطاني.

وأكدت الدراسة أن تناول الفلفل الحار يمكن أن يساعد في حل عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، من مساعدتك على إنقاص الوزن، إلى الحماية من النوبات القلبية وأنواع معينة من السرطان.



كما أشارت الأبحاث الجديدة الأمريكية لأمراض القلب الي ارتباط تناول الفلفل الحار بانخفاض خطر الوفاة .وقارنت الدراسة التي أجريت في إيطاليا، خطر الموت بين 23 ألف شخص وقسمتهم إلى مجموعتين، أولئك الذين تناولوا الفلفل الحار ومن لم يأكلوه.

ووجد الباحثون أن خطر الوفاة بسبب النوبة القلبية كان أقل بنسبة 40% بين أولئك الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات على الأقل في الأسبوع.



واكتشف العلماء الفوائد الصحية لاستهلاك هذا النوع من التوابل، بما في ذلك قدرته على زيادة تكسير الدهون في أنسجة معينة.



ويحتوي الفلفل الحار على عدد من العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامينات B وC وPro-A. ويعتقد الباحثون أن العنصر النشط المسمى الكابسيسين يقي من أمراض القلب والسمنة.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة جاكلين لندن، مديرة التغذية أن للكابسيسين خصائص قوية مضادة للسرطان وقادرة على قتل أكثر من 40 نوعًا من الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا الطبيعية.

وثبت أن الكابسيسين يحارب السرطان عن طريق وقف نمو الخلايا السرطانية وانقسامها، وإبطاء تكوين الأوعية الدموية الجديدة حول الأورام السرطانية، ومنع السرطان من الانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم.