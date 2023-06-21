نقص المغذيات الأكثر شيوعًا بين الأطفال وكيفية منعه

كتبت ميرفت رشاد

يشير نقص المغذيات إلى نقص الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى اللازمة للصحة والتطور الأمثل، يمكن أن تسبب أوجه القصور هذه مجموعة واسعة من الآثار الصحية السلبية حتى إنها تؤدى إلى مشاكل صحية طويلة الأجل، خاصة عند الأطفال، أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل نقص المغذيات أكثر شيوعًا عند الأطفال هو أن لديهم احتياجات غذائية أعلى بالنسبة لحجم أجسامهم مقارنة بالبالغين، يمكن أن تؤثر العديد من أنواع نقص المغذيات المختلفة على الأطفال، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

بعض أوجه القصور الشائعة التى قد يعانى منها الأطفال

يحدث نقص الحديد عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد، وهو أمر ضرورى لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، بدون كمية كافية من الحديد، ويمكن أن يصاب الأطفال بفقر الدم، وهى حالة تتميز بالتعب والضعف وشحوب الجلد، ويمكن أن يؤدى نقص فيتامين د إلى ضعف العظام وضعف وظائف المناعة ومشاكل صحية أخرى.

بالنظر إلى أن فيتامين د يتم الحصول عليه بشكل أساسى من خلال التعرض لأشعة الشمس، فإن الأطفال الذين يقضون معظم وقتهم فى الداخل أو الذين يعيشون فى مناطق محدودة ضوء الشمس قد يكونون أكثر عرضة للخطر.

ويمكن أن يؤدى نقص الكالسيوم إلى ضعف العظام والأسنان، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام فى وقت لاحق من الحياة، هذه المغذيات مهمة بشكل خاص خلال الطفولة والمراهقة عندما يكون نمو العظام وتطورها فى ذروته.

1. تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات

واحدة من أهم الطرق لمنع نقص المغذيات لدى الأطفال هى تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات فى نظامهم الغذائى، يشمل ذلك الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والفواكه والخضراوات، شجع الأطفال على تناول ألوان قوس قزح، مما يعنى فواكه وخضراوات ملونة مختلفة، على سبيل المثال الخضراوات الورقية والقرع البرتقالى، والتفاح الأحمر، والتوت الأزرق.

2. تثقيف الأطفال حول الخيارات الغذائية الصحية

من الضروري تثقيف الأطفال في سن مبكرة حول خيارات الطعام الصحي، علمهم فوائد تناول نظام غذائي متوازن، واشرح كيف تساعد بعض الأطعمة في نموهم وتطورهم، واجعلها ممتعة من خلال الطهي واستكشاف الأطعمة الجديدة معًا.

3. الحد من الأطعمة المصنعة وغير المرغوب فيها

غالبًا ما تكون الأطعمة المُصنَّعة وغير المرغوب فيها عالية في السعرات الحرارية، لكنها منخفضة في العناصر الغذائية، من المهم الحد من هذه الأطعمة قدر الإمكان واستبدالها بالأطعمة الكاملة التي توفر العناصر الغذائية الأساسية.

4. تشجيع الترطيب

يلعب الماء دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم، شجع الأطفال على شرب الكثير من الماء والحد من المشروبات السكرية.

5. تعزيز النشاط البدني

يساعد النشاط البدني المنتظم الأطفال على بناء عظام قوية والحفاظ على وزن صحي وتنمية عضلاتهم، شجع الأطفال على أن يكونوا نشيطين كل يوم، واجعل الأمر ممتعًا من خلال تنظيم الأنشطة الخارجية مثل المشي والمشي لمسافات طويلة.

6. ضمان تناول كمية كافية من فيتامين د

فيتامين د ضروري لعظام قوية، ويحتاجه الأطفال للنمو والتطور السليمين، شجعهم على الخروج في ضوء الشمس، وهو أفضل مصدر لفيتامين د، أو قدم لهم المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.

7. مراقبة تناول الكالسيوم

يحتاج الأطفال إلى كمية كافية من الكالسيوم من أجل نمو العظام وتطورها بشكل سليم، قدم الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والجبن والزبادي بانتظام.

8. النظر فى المكملات

على الرغم من أن النظام الغذائى المتوازن هو أفضل مصدر للعناصر الغذائية، فقد تكون المكملات ضرورية في بعض الأحيان لسد الفجوات الغذائية، استشر طبيب الأطفال قبل إعطاء أي مكملات للأطفال.